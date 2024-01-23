Он является неплохим дополнением к уже вышедшей линейке Galaxy S24.

Компания Samsung представила новый повербанк с заявленной мощностью в 45 Вт, который является неплохим дополнением к устройствам серии Galaxy S24. Емкость батарей в обновленной линейке практически никак не изменилась, а значит увеличение времени работы устройств будет достигаться только за счет программной оптимизации и, возможно, более энергоэффективных процессоров.

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В таком случае повербанк с поддержкой быстрой 45-Ваттной зарядки и емкостью 20 000 мА·ч окажется весьма полезным гаджетом, который позволит смартфонам линейки Galaxy S24 (впрочем, как и любым другим устройствам) проработать значительно дольше.

Его максимальная мощность в 45 Вт может быть достигнута только при подключении к нему одного устройства. Сведения о распределении выходной мощности по трем портам в данный момент отсутствуют.





Что интересно, корпус повербанка на 20% состоит из перерабатываемого сырья, впрочем, это неудивительно, поскольку многие крупные производители уже давно повернули на курс по сохранению экологии на нашей планете.

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Данная модель присоединяется к уже выпущенному и более доступному варианту на 20 000 мА·ч (с 25-ваттной быстрой зарядкой). Она доступна в бежевом цвете и уже продается в Великобритании по цене в 60 фунтов стерлингов.