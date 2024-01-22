Смарт-часы Galaxy Watch 7 могут стать первыми с чипом на техпроцессе SF3

Если верить последним слухам, компания Samsung намеревается выполнить поставленную ранее задачу по началу промышленного производства на техпроцессе SF3 во второй половине нынешнего года. Чип на основе этого техпроцесса должен войти в состав часов нового поколения Galaxy Watch 7.

В конце прошлого года Samsung пообещала, что начнёт промышленное производство чипов второго поколения на техпроцессе 3 нм под названием SF3. Также речь шла про четвёртое поколение техпроцесса 4 нм для HPC во втором полугодии. Пока для Samsung всё идёт по плану. Промышленные источники сообщают, что компания запустила производство прототипов на техпроцессе 3 нм второго поколения. В настоящее время ведётся тестирование производительности и надёжности чипов. Компания собирается добиться уровня выпуска годных чипов более 60% в ближайшие полгода.

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Промышленное производство на основе технологии SF3E Samsung начала в 2022 году. Здесь применяется универсальный затвор с нанолистами для расширения каналов, что способствует повышению производительности, мощности и эффективности площади. SF3 применяет многомостовые полевые транзисторы второго поколения (MBCFET). Производительность выросла на 22% по сравнению с техпроцессом SF4 при одинаковой мощности и неизменном числе транзисторов. Энергопотребление сокращается на 34% при одинаковых тактовых частотах, а занимаемая логическими элементами площадь составляет 79% от предыдущей.

Если с процессором для новых часов всё получится, техпроцесс начинает применяться в чипах Exynos 2500. Они войдут в состав смартфонов Galaxy S25 следующего года.

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В составе часов может применяться чип на основе процессора Exynos 5535. Он может получить название Exynos W940 и принести значительное повышение автономности часов за счёт сокращения энергопотребления.