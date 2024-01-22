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На техпроцессах Samsung 2 нм и 3 нм начнут выпускать прототипы
Смарт-часы Galaxy Watch 7 могут стать первыми с чипом на техпроцессе SF3

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Если верить последним слухам, компания Samsung намеревается выполнить поставленную ранее задачу по началу промышленного производства на техпроцессе SF3 во второй половине нынешнего года. Чип на основе этого техпроцесса должен войти в состав часов нового поколения Galaxy Watch 7.

В конце прошлого года Samsung пообещала, что начнёт промышленное производство чипов второго поколения на техпроцессе 3 нм под названием SF3. Также речь шла про четвёртое поколение техпроцесса 4 нм для HPC во втором полугодии. Пока для Samsung всё идёт по плану. Промышленные источники сообщают, что компания запустила производство прототипов на техпроцессе 3 нм второго поколения. В настоящее время ведётся тестирование производительности и надёжности чипов. Компания собирается добиться уровня выпуска годных чипов более 60% в ближайшие полгода.

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Промышленное производство на основе технологии SF3E Samsung начала в 2022 году. Здесь применяется универсальный затвор с нанолистами для расширения каналов, что способствует повышению производительности, мощности и эффективности площади. SF3 применяет многомостовые полевые транзисторы второго поколения (MBCFET). Производительность выросла на 22% по сравнению с техпроцессом SF4 при одинаковой мощности и неизменном числе транзисторов. Энергопотребление сокращается на 34% при одинаковых тактовых частотах, а занимаемая логическими элементами площадь составляет 79% от предыдущей.

Если с процессором для новых часов всё получится, техпроцесс начинает применяться в чипах Exynos 2500. Они войдут в состав смартфонов Galaxy S25 следующего года.

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В составе часов может применяться чип на основе процессора Exynos 5535. Он может получить название Exynos W940 и принести значительное повышение автономности часов за счёт сокращения энергопотребления.

#samsung #процессоры
Источник: techspot.com
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