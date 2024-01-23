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Появление планшетов iPad Pro OLED и iPad Pro Air 12,9 дюйма ожидается в марте
Новые планшеты iPad получат обновлённый дизайн и более мощные внутренние компоненты

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В минувшем году компания Apple не выпустила ни одной новой модели планшетов iPad. В результате её доход на рынке планшетов сократился на 10%. В нынешнем году от Apple ждут нескольких моделей, в первую очередь iPad Pro с дисплеями OLED. На вторую половину года запланировано появление нового стандартного iPad и iPad mini. Модели iPad Pro и iPad Air появятся раньше, а именно в начале весны. Об этом сообщает информационное агентство Bloomberg.

Марк Гурман в очередном информационном бюллетене утверждает, что новые iPad Pro и iPad Air поступят в продажу в марте или апреле. Это соответствует прежним утверждениям о релизе весной. Затем компания основное внимание начнёт уделять конференции разработчиков WWDC 2024, которая пройдёт в июне.

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Внешний вид iPad Pro не менялся свыше 5 лет и наступает пора предложить нечто новое. Ранее утверждалось, что теперь iPad Pro получит стеклянную заднюю панель. Вырастет размер планшетов, рамки вокруг экрана могут стать тоньше. Между iPad Pro и iPad Air может оказаться больше отличий.

Оба варианта iPad Pro получат дисплей OLED. Модели размером 11 и 13 дюймов должны обладать одинаковой технологией дисплея. Будет применяться чип последнего поколения Apple M3 с повышенной производительностью центрального и графического процессоров.

Ожидается появление iPad Air размером 12,9 дюйма. Дизайн останется по большей части прежним, не считая некоторого обновления модуля камеры. Оба варианта iPad Air будут работать на процессоре M2.

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До появления этих планшетов 2 февраля Apple собирается представить устройство Vision Pro 2.

#apple #ipad #планшеты
Источник: wccftech.com
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