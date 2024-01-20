Новый iPad Air получит некоторые изменения в дизайне.

Если верить просочившимся рендерам, популярный Apple iPad Air может получить обновление дизайна. 91Mobiles поделились набором CAD-рендеров будущего iPad Air, и они демонстрируют некоторые изменения во внешнем виде девайса.

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Во-первых, новый iPad Air, похоже, сохранит внешний вид моделей 4-го и 5-го поколений, но станет больше. Это сделано для того, чтобы вместить более крупный 12,9-дюймовый экран. Так что спереди он выглядит как 12,9-дюймовый iPad Pro, но имеет более толстые рамки, как у 10,9-дюймового iPad Air.

Помимо экрана, еще одно изменение произошло на задней панели. Новая модель может поменять одинарную круглую камеру на более длинную, в форме таблетки, как это было в iPhone X и XS.

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Предположительно, следующий iPad Air будет оснащен чипом M2, который является модернизацией текущего M1. По слухам, производство начнется в начале 2024 года, а запуск возможен в марте.