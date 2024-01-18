Аналитик Apple Минг-Чи Куо предполагает, что выпустить модели iPad Pro с OLED-дисплеями планируется во втором квартале 2024 года

Инсайдерская информация, поступающая с завода LG Display, указывает на то, что в ближайшие месяцы производство OLED-экранов для установки на модели Apple iPad Pro следующего поколения будет увеличено. По данным корейского издания The Elec, LG, а также конкурирующее подразделение Samsung Display собираются начать производство тонкопленочных транзисторов (TFT) для планшетных компьютеров на базе iOS.

LG якобы получила контракт на производство 13-дюймовых дисплеев для iPad Pro, в то время как Samsung поручено выпускать 11-дюймовые детали. В корейском отчете говорится, что Apple надеется запустить 13- и 11-дюймовые OLED-модели iPad Pro в массовое производство к марту. Инсайдеры отрасли считают, что чипсеты M3 (на базе ARM) являются естественным выбором для питания этих устройств.

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Аналитик Apple Минг-Чи Куо предполагает, что выпустить модели iPad Pro с OLED-дисплеями планируется во втором квартале 2024 года, то есть в период с апреля по июнь. У международной технологической компании был вялый 2023 год с точки зрения продаж оборудования, и, вероятно, она стремится вызвать интерес к линейке iPad Pro следующего поколения - добавление технологии OLED (впервые для планшетов Apple), похоже, является ключевой стратегией.

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Mac Rumors считает, что: "Прогноз Apple по поставкам OLED iPad Pro на этот год, как сообщается, снизился до 8 миллионов единиц, по сравнению с 10 миллионами единиц, которые прогнозировались на 2024 год в прошлом году. Утверждается, что это снижение является отражением общей вялой производительности всей линейки продуктов Apple. В прошлом году Apple не выпустила ни одной новой модели iPad, поэтому будет интересно посмотреть, сможет ли отложенный спрос компенсировать низкие продажи".