Apple планирует перенести на устройство версии своих напоминаний, подкастов и других приложений для iPad, а не создавать версии для Vision Pro

Компания Apple планирует перенести версии некоторых своих популярных приложений с iPad на новое устройство Vision Pro. Среди приложений, которые будут портированы, ожидаются такие, как Podcasts, News, Calendar и Reminders. Это решение является частью стратегии Apple по интеграции своих услуг с новым устройством, которое представляет собой шлем дополненной реальности.

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По данным Bloomberg, Apple не планирует создавать специальные версии этих приложений для Vision Pro, а вместо этого адаптирует существующие версии с iPad. Это решение было принято, несмотря на то, что некоторые разработчики приложений предпочли воздержаться от создания специализированных приложений для Vision Pro, предпочитая подождать и посмотреть на реакцию рынка.

Запуск Vision Pro компанией Apple ожидается с ограниченным тиражом в 80 000 единиц, что является лишь небольшой частью от общего количества устройств iOS на рынке. Разработчикам, которые не получили специальные комплекты от Apple, придется потратить $3 499 на покупку устройства для тестирования своих приложений, что является значительной суммой для доступа к сравнительно небольшой аудитории.

Крупные сервисы, такие как YouTube, Spotify и Netflix, уже заявили, что не планируют создавать приложения для Vision Pro или переносить свои приложения с iPad. Вместо этого они предлагают пользователям доступ к своим сервисам через браузер Safari.

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Этот шаг от Apple свидетельствует о том, что компания активно работает над расширением функционала Vision Pro, однако остается осторожной в вопросе разработки специализированных приложений для нового устройства.