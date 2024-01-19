Крупные компании хотели бы отказаться от одноразовой продажи игр

Популярность игровых сервисов с ежемесячной подпиской растёт и возникают опасения относительно того, что они монополизируют игровую отрасль. Компания Ubisoft хотела бы, чтобы это произошло. Larian Studios, разработчик игры Baldur’s Gate 3, имеет противоположное желание. Анализ показывает, что подписки и одноразовые покупки в ближайшее время будут существовать одновременно.

Аналитик Мэт Пискателла из Circana (NPD) утверждает, что рост сервисов с подписками на видеоигры замедляется. На основе этой тенденции он делает вывод, что подписки в обозримом будущем не заменят классические продажи видеоигр.

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В США на сервисы с подписками на видеоигры приходится 10% расходов. Покупатели не стремятся отказываться от единоразовых покупок.

Компания Ubisoft недавно высказала пожелание, чтобы пользователи полностью перешли на подписки, и таким образом перестали быть обладателями игр на постоянной основе. В качестве примера он назвал видео- и аудиосервисы вроде Spotify или Netflix. Однако, в играх такой переход пока не происходит. Вместо этого геймеры могут подписываться на сервисы, чтобы опробовать игры, а после этого купить их насовсем.

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Представитель Larian Studios Свен Винке высказал опасения относительно распространения подписок. Он считает, что они могут негативно повлиять на творчество. На основе анализа доходов и расходов владельцы сервисов могут отменять и удалять игры. Baldur's Gate 3 и остальные игры этой компании в ближайшем будущее не будут доступны по подписке.