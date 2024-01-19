По информации The Gamer, третья Baldur’s Gate пользуется невероятной популярностью среди любителей модификаций

В прошедшем 2023 году Baldur’s Gate III не только завоевал позиции в списке главных хитов, но также привлек внимание любителей модификаций. По данным The Gamer, анализ NexusMods подтвердил ошеломляющую популярность игры, с общим числом более 4,8 тысячи разнообразных модов, скачанных более чем 80,9 миллионами игроков.

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Эти внушительные цифры, однако, ставят фанатов перед вызовом – необходимо приложить дополнительные усилия, чтобы превзойти лидерство The Elder Scrolls V: Skyrim — Special Edition. Последняя, на данный момент, удерживает корону с 60 тысячами модификаций и внушительным числом в 1,6 миллиарда скачиваний.