Европейский союз заставляет Google позволять выбирать браузеры и поисковую систему на Android

В преддверии 6 марта, когда вступает в силу Закон Европейского Союза о цифровых рынках (DMA), Google объявила об изменениях в её продуктах и сервисах. В частности, на Android-устройствах появятся два экрана в процессе первоначальной настройки Android. На одном из этих экранов можно будет выбирать поисковую систему. Желающие попасть на этот экран поисковой системы должны будут подать заявку на сайте Google.

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На другом экране можно будет выбирать браузер по умолчанию. Представители браузеров также должны будут подать заявку, чтобы попасть в список.

Примерно такое же требование Евросоюз предъявлял к Microsoft свыше 10 лет назад. В 2009 году от компании требовали включить экран выбора браузера в системе Windows 7. В 2014 году Microsoft убрала этот экран.

Поиск Google в Европе также изменится, особенно когда он касается покупок и поиска гостиниц. Будет отображаться баннер с запросом, разрешает ли пользователь сервисам продолжать получать доступ к данным во время поиска.

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Microsoft уже внесла изменения в Windows на соответствие новым требованиям. Пользователи будут получать запрос на синхронизацию аккаунта Microsoft с Windows для получения данных на других устройствах с этим же аккаунтом.