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10test
Приложение Google карты для Android теперь смогут работать внутри туннелей
На данный момент эта функция доступна только для Google Maps на устройствах Android; пользователям iOS она пока недоступна

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В 2024 году приложение Google Maps получило обновление, включающее новые полезные функции. Теперь при использовании навигации появилась возможность просмотра в формате 3D. Пользователи Android также отметили появление новой функции, которая позволяет продолжать пользоваться картами даже в зоне под землей или в туннелях.

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Как сообщается на портале Smartdroid, в Google Maps на Android появилась опция подключения к Bluetooth-маякам. По умолчанию функция отключена, но её наличие дает возможность Android-телефону использовать Bluetooth-маяки, установленные внутри многих туннелей крупных городов. Таким образом, связь в Google Maps сохраняется.

Стоит отметить, что эта функция не работает в каждом туннеле. Но на странице поддержки программы говорится, что «многие города по всему миру» уже используют Bluetooth-маяки.

Важно отметить, что использование данной функции не вызывает проблем с конфиденциальностью, поскольку передаваемая информация идет только с маяков на смартфон. Сами маяки являются простыми батарейными контроллерами, обладающими низким энергопотреблением и использующими Bluetooth.

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На данный момент данная функция доступна только на Android-устройствах в Google Maps, в то время как пользователи iOS пока остаются без этой возможности.

#android #google maps #bluetooth-маяк
Источник: techradar.com
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