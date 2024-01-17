Одноразовые разрешения из Android-приложений приходят в браузер Chrome

В прошлом году компания Google в своём браузере Chrome на компьютерах добавила возможность давать с сайтам одноразовые разрешения на доступ. Теперь аналогичная функциональность может появиться в версии браузера для Android. Появилось изображение нового диалогового окна разрешений сайтам на доступ к той или иной функциональности в версии Chrome Canary. Эта опция предлагается примерно спустя месяц после обнаружения в Chrome Canary флага на установку одноразовых разрешений.

Таким образом, после процедуры тестирования опция скоро должна стать доступной в финальном варианте браузера Chrome на Android для всех пользователей. В результате функциональность браузера наверстает возможности других Android-приложений. В них тоже можно давать разрешения на одноразовый доступ к вещам вроде местоположения, микрофона или камеры.

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В диалоговом окне была добавлена команда «Разрешить на этот раз» к уже доступным там прежде «Разрешать при каждом посещении» и «Не разрешать». Желающие смогут при посещении сайта давать ему доступ к своей информации только в этот раз. Например, это может пригодиться при просмотре прогноза погоды.

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Подобная настройка на компьютерах появилась в версии браузера Chrome 116 в прошлом августе. Флаг chrome://flags/#one-time-permission существует в Android-версии Chrome 122, но пока эта возможность находится на этапе разработки. Через несколько месяцев должен быть представлен финальный вариант Chrome 122, но будет ли там эта опция, пока неизвестно.