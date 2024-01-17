Представлен идеальный автомобиль для любителей кататься на лыжах

Компания Genesis поделилась фотографиями своего очередного концепта, который представляет собой спортивный купе X Snow Speedium. В его основе лежит X Speedium 2022 года, но есть и отличия.

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Производитель утверждает, что данный концепт показывает «будущее дизайнерской идентичности Genesis». Он выполнен в белом цвете Matterhorn White, чтобы не выделяться на фоне горнолыжных курортов. На крыше находится крепление для лыж от швейцарского бренда Anavon Ski AG.

Производитель также опубликовал видеоролик с демонстрацией X Snow Speedium. Хотя трудно предъявлять претензии к дизайну этого автомобиля, не помешало бы больше изменений по сравнению с предыдущей моделью.





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Сведения о характеристиках пока не были представлены. Предположительно, X Speedium может скоро быть запущен в производство. Его покупатели точно станут обладателем отличного интерьера и многочисленных элитных деталей. Внутренняя отделка создана с применением экологически безопасных процессов с минимальным расходом природных ресурсов. В частности, это относится к экологически чистой обработке кожи.