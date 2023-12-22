Больший двигатель означает больший ценник

После недавнего анонса были названы цены на новую модель автомобиля Genesis G70 2024. Он будет предлагаться покупателям с относительно ограниченном бюджет.

реклама

Новинка стоит минимум $41500 за версию RWD. Это означает рост цены на $2100 по сравнению с машиной нынешнего года. Здесь предлагается более сильный 2,5-литровый четырёхцилиндровый мотор с турбонаддувом 300 л.с. (+48 л.с.) и 311 Нм посредством восьмиступенчатой автоматической коробки передач.

Среди стандартных функций новой модели тормоза Brembo, диски 19 дюймов, помощь при вождении на трассе, климат-контроль с экраном с сенсорным управлением, зеркало заднего вида без рамок.

Полноприводную версию (AWD) 2,5T с подогревом руля оценили в $43600. Sport Prestige подорожал на $4200 как с полным приводом, так и только с задним. За эти деньги вы получите 19-дюймовые диски, тёмную хромированную решётку, люк, сиденья из кожи, звуковую систему Lexicon Premium Audio, легкосплавные педали.

G70 3.3T опять основан на двигателе V6 3,3 литра с двойным турбонаддувом 365 л.с. и 376 Нм. Версия с задним приводом стоит от $49950 (+$5050), а AWD стоит $52050.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Максимальная комплектация Sport Prestige за дополнительные $4400 приносит подвеску с наличием электронного управления, дифференциал повышенного трения, проекционный экран, багажник с электроприводом и кожу Nappa.