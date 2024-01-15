Suicide Squad: Kill the Justice League на всех уровнях требует SSD

Несколько недель остаётся до релиза одной из первых крупных видеоигр 2024 года под названием Suicide Squad: Kill the Justice League. В преддверии этого события появились системные требования для этой игры, минимальные из которых оказались не слишком высокими. Особенно это относится к мониторам с разрешением 1080p. Игру можно запускать даже на портативной консоли Steam Deck.

реклама

Игра от создателей Batman: Arkham выглядит интересным обновлением франшизы, давая возможность поуправлять некоторыми злодеями вселенной комиксов DC с видом от третьего лица. Rocksteady Games опубликовала часть системных требований до начало закрытого бета-тестирования в ноябре. Теперь названы окончательные требования и во всех нужен твердотельный накопитель.

Минимальные требования относятся к разрешению 1080p и скорости 30 кадров/с. Для достижения этого показателя необходимы Intel Core i5-8400K или AMD Ryzen 5 1600, Nvidia GeForce GTX 1070 или AMD Ryzen Vega 56 и 16 ГБ оперативной памяти.

Чтобы получить на этом разрешение 60 кадров/с, нужны Intel i7-9700K или Ryzen 7 5800X с RTX 2060 или AMD RX 5700 XT.

60 кадров/с на разрешении 1440p потребуют наличия Intel i7-10700K/Ryzen 7 5800X3D с RTX 2080 или RX 6800XT. Для разрешения 4K 60 кадров/с нужны Intel i7-12700K/Ryzen 7 7800X3D и RTX 3080/AMD RX 7900XT. Количество необходимого дискового пространства не упоминается. Магазины Steam и Epic Games говорят о 65 ГБ.





рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Релиз игры на компьютерах и игровых приставках состоится 2 февраля.