Источники вездесущего Тома Хендерсона утверждают, что следующая игра серии уже прошла стадии концептуализации и препродакшена

Последние отчеты о состоянии Battlefield, в частности, недавнего выпуска Battlefield 2042, свидетельствуют о затруднениях в привлечении широкой аудитории. Несмотря на систематические усилия со стороны Electronic Arts, включая регулярные патчи, выход седьмого сезона и предстоящие две новые карты, игра не сумела удержать интерес публики.

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Согласно информации от источников, близких к известному инсайдеру Тому Хендерсону, следующий проект в серии уже находится в стадии активной разработки, успешно завершив концептуализацию и препродакшен. Подробности о предстоящем боевике пока остаются под секретом.

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Однако ранний старт работы над новой игрой не подразумевает крах Battlefield 2042, в планах сохранение поддержки текущего проекта через разные плюшки для игроков. Таким образом, компания EA стремится сохранить интерес к настоящей игре, несмотря на грядущие изменения в серии.