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Технология Volkswagen будет парковать и заряжать электромобили самостоятельно
Volkswagen показала технологию автоматической парковки на выставке CES 2024 в Лас-Вегасе

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Занимающаяся разработкой программного обеспечения дочерняя компания автопроизводителя Volkswagen под названием Cariad совместно с Bosch работает над технологией автоматической парковки и автоматической зарядки. Она основана на 4-м уровне технологии автономного вождения SAE.

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Электромобили смогут находить место для парковки с зарядной станцией на нём без помощи водителя. Робот будет открывать крышку зарядного устройства и вставлять кабель. По достижении требуемого уровня заряда автомобиль будет возвращаться на своё обычное место парковки.

Технология была показана на модели Audi Q8 e-tron, предназначаясь в первую очередь для подобных премиальных автомобилей.

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У Mercedes-Benz есть похожая технология, также созданная при участии Bosch. Технология Cariad тоже будет работать лишь в определённых парковочных гаражах с оборудованием Bosch. Сейчас тестирование ведётся в двух гаражах в Германии.

#электромобили #volkswagen
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