Аккумуляторы для электромобилей имеют тенденцию терять емкость в течение всего срока службы, но Volkswagen, утверждает, что протестировал аккумулятор, который «практически не стареет».

Аккумуляторы, используемые сейчас в электромобилях, оставляют желать лучшего. Твердотельные аккумуляторы могут стать решением текущих проблем. Volkswagen поделился важной информацией относительно работы над этим типом накопителей энергии.

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К проблемам электромобилей, доступных в настоящее время на рынке, относятся: длительное время зарядки или ограниченный радиус езды. Поэтому автопроизводители ищут решения, позволяющие уменьшить или устранить проблемы, с которыми сталкиваются электромобили. Одним из способов их решения являются твердотельные аккумуляторы, в которых вместо жидкого электролита используется твердый электролит. Это решение призвано обеспечить аккумулятору больший запас хода и более короткое время зарядки.

Volkswagen также работает над этим типом хранения энергии. После нескольких месяцев испытаний, включавших более тысячи циклов зарядки и разрядки (что соответствует пробегу в 500 000 км), емкость аккумулятора снизилась всего на 5%. Это очень хороший результат, учитывая, что согласно целям отрасли на этом этапе развития максимальная потеря мощности составляет 20% после 700 циклов зарядки.

Аккумулятор соответствовал критериям и других тестов, в том числе: возможность быстрой зарядки или саморазряда.

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Прототип батареи разработал QuantumScape — калифорнийский стартап, в котором Volkswagen является одним из основных инвесторов. Элементы аккумулятора-прототипа 24-слойные. По словам Volkswagen, следующим шагом теперь станет «улучшение и масштабирование производственных процессов». Генеральный директор американской компании, в свою очередь, заявил, что хочет вывести батарею на рынок «как можно быстрее».