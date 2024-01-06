Автомобили Tesla смогут проезжать меньше обещанного прежде

Производители электромобилей любят давать завышенные обещания относительно расстояния, которые их модели способны проехать на полном заряде. Среди прочих неоднократно обвиняли в этом и Tesla. В свете подобных обвинений американский автопроизводитель решил уменьшить оценки запаса хода некоторых продающихся в США моделей.

Онлайн-конфигуратор Tesla предлагает изменённые показатели запаса хода у Model Y Performance. Вместо прежнего значения в 488 км обещано только 459 км. Model Y Long Range теперь обещает проехать 499 км вместо прежних 531 км. Наиболее дешёвая Model Y Rear-Wheel Drive сохраняет обещание в 740 км.

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Сократились оценки запаса хода и у других моделей. Model X Plaid предлагает 525 км вместо 536 км, S Plaid обещает 578 км вместо 637 км.

Tesla Model 3 и Cybertruck эти изменения не затронули. У последнего в AWD Cybertruck запас хода составляет 547 км, хотя в 2019 году Маск обещал 804 км. Правда, можно установить дополнительный аккумулятор, который займёт треть автомобиля и увеличит запас хода до 756 км.

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На британских и европейских сайтах Tesla изменения запаса хода отсутствуют. Возможно, снижение в среднем на 6% связано с изменением методов испытаний EPA. Даже сокращённые показатели могут быть завышенными, но разница уже не столь велика.