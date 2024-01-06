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Новости Hardware Алексей Сычёв
Южнокорейские регуляторы велели Tesla отозвать все проданные в стране электромобили
Это почти 64 тысячи экземпляров.

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Американская компания Tesla уже была вынуждена обновить бортовое программное обеспечение на 2 млн электромобилей, проданных в США, а также 1,62 млн машин, реализованных на китайском рынке, с целью обеспечения более заметных предупреждений о необходимости для водителя сохранять контроль за транспортным средством во время активности функции Autopilot. Аналогичные меры будут предприняты в отношении всех электромобилей Tesla, когда-либо реализованных на рынке Южной Кореи, как следует из публикации Business Korea.

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Источник изображения: Tesla

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Специфика рынка определила количество машин, которые будут отозваны Tesla в Южной Корее — за всё время их набралось не более 63 991 штуки, если говорить об экземплярах, оснащённых функцией Autopilot. Попутно на 1992 электромобилях Tesla будет исправлена ошибка ПО, мешающая автоматически разблокировать двери после аварии. Обновлять бортовое ПО компании предстоит со вчерашнего дня, причём аналогичные проблемы в целом предстоит устранить на 72 674 машинах различных марок 13 моделей, и продукция Tesla формирует 88% этого количества.

#tesla #электромобили tesla #автопилот #южная корея #отзывная кампания
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