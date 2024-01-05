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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Tesla Cybertruck проехал по шоссе не более 409 км на одном заряде батареи
Как и все электромобили, он не любит длительное движение на высоких скоростях.

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Основные особенности эксплуатации электромобилей, похоже, уже усвоили даже те обыватели, которые никогда не собирались их покупать. Аккумуляторные машины на электротяге не любят холодную погоду и длительное движение с высокой скоростью, поэтому рассчитывать на комфортное и быстрое путешествие зимой при использовании электромобиля пока проблематично. Ресурс Electrek сообщает о результатах независимого теста вышедшего на рынок в конце ноября электрического пикапа Tesla Cybertruck, который показал разницу между декларируемым запасом хода и реальным.

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Источник изображения: YouTube, Out of Specs

Сразу поясним, что автопроизводитель при сертификации всех продаваемых в США электромобилей замеряет запас хода по условному циклу EPA, и в реальных условиях эксплуатации проезжаемая без подзарядки дистанция может существенно уменьшаться в зависимости от рельефа местности, скорости движения, направления ветра, а также температуры.

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В конкретном эксперименте полностью заряженный пикап Cybertruck со штатной батареей ёмкостью 123 кВт·ч при температуре окружающей среды плюс 8 градусов Цельсия смог проехать по шоссе со средней скоростью 113 км/ч не более 409 км. Это почти на 21% меньше заявленного в рамках цикла EPA запаса хода, но и условия движения были не самые благоприятные. Тяжёлой машине для длительного движения с большой скоростью требуется тратить немало энергии, хотя аэродинамика у этого угловатого пикапа, по результатам независимой оценки с использованием системы компьютерного моделирования, оказалась на удивление неплохой.

#tesla #электромобили #tesla cybertruck #электрический пикап
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