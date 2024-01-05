Как и все электромобили, он не любит длительное движение на высоких скоростях.

Основные особенности эксплуатации электромобилей, похоже, уже усвоили даже те обыватели, которые никогда не собирались их покупать. Аккумуляторные машины на электротяге не любят холодную погоду и длительное движение с высокой скоростью, поэтому рассчитывать на комфортное и быстрое путешествие зимой при использовании электромобиля пока проблематично. Ресурс Electrek сообщает о результатах независимого теста вышедшего на рынок в конце ноября электрического пикапа Tesla Cybertruck, который показал разницу между декларируемым запасом хода и реальным.

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Источник изображения: YouTube, Out of Specs

Сразу поясним, что автопроизводитель при сертификации всех продаваемых в США электромобилей замеряет запас хода по условному циклу EPA, и в реальных условиях эксплуатации проезжаемая без подзарядки дистанция может существенно уменьшаться в зависимости от рельефа местности, скорости движения, направления ветра, а также температуры.

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В конкретном эксперименте полностью заряженный пикап Cybertruck со штатной батареей ёмкостью 123 кВт·ч при температуре окружающей среды плюс 8 градусов Цельсия смог проехать по шоссе со средней скоростью 113 км/ч не более 409 км. Это почти на 21% меньше заявленного в рамках цикла EPA запаса хода, но и условия движения были не самые благоприятные. Тяжёлой машине для длительного движения с большой скоростью требуется тратить немало энергии, хотя аэродинамика у этого угловатого пикапа, по результатам независимой оценки с использованием системы компьютерного моделирования, оказалась на удивление неплохой.