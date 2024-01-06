Новая зарядка не войдёт в комплект поставки Galaxy S24

На протяжении уже нескольких лет компания Samsung не кладёт в коробки со своим смартфонами зарядное устройство. Несмотря на это, она продолжает выпускать подобные продукты.

Роланд Квандт из издания WinFuture сообщает в Twitter, что Samsung сейчас занимается разработкой двух новых зарядных устройств. Одним из них является Samsung Charger Duo 50 Вт с двумя портами USB-C для обеспечения быстрой проводной зарядки.

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Вторым может оказаться обновлённый вариант существующей зарядки Samsung мощностью 45 Вт. Не стоит рассчитывать, что дорогостоящие аппараты Galaxy S24 получат мощность зарядки 65 Вт, 80 Вт или тем более 100 Вт. Также не стоит ждать, что новые зарядные устройства войдут в комплект поставки смартфона.

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В лучшем случае можно надеяться, что новая зарядка будет дешевле, меньше нагреваться или иметь меньшие размеры. К сожалению, стандартный вариант Galaxy S24 поддерживает мощность зарядки только 25 Вт, так что всеми возможностями зарядки на 45 Вт он не воспользуется.