Данные смартфоны улучшили свои показатели, вероятно, из-за их оптимизации со стороны компании Samsung.

В сети появились новые результаты тестирования будущих флагманских устройств Samsung Galaxy S24 Plus и Galaxy S24 Ultra, проведенных в популярном бенчмарке Geekbench. Как видно из скриншота ниже (результат Galaxy S24 Plus), смартфоны улучшили свои показатели. Это интересно, ведь до презентации Galaxy Unpacked 2024 осталось менее двух недель.

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Ранее результаты Galaxy S24 Plus составляли 2067 баллов в одноядерном тесте и 6520 баллов в многоядерном. Теперь же он получил 2193 и 6895 баллов соответственно. Самая "жирная" версия Galaxy S24 Ultra ранее получила 2297 баллов в одноядерном тесте и 7104 балла в многоядерном. В данный момент результат смартфона следующий: 2234 и 6807 баллов соответственно.

Данный прирост свидетельствуют о том, что Samsung, по всей видимости, оптимизировала свои флагманские смартфоны.

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Стоит упомянуть, что Galaxy S24 и Galaxy S24 Plus будут работать на фирменном чипсете компании Exynos 2400 с конфигурацией ядер 1+2+3+4 на большинстве рынков. Кроме США, Китая и, возможно, Канады — там Plus-версия смартфона будет оснащена, привычным для данных регионов, процессором Snapdragon 8 Gen 3 с конфигурацией ядер 1+3+2+2. Что касается топового Galaxy S24 Ultra, то он будет работать исключительно на Snapdragon 8 Gen 3, независимо от рынка.