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Galaxy S24 могут не получить поддержки спутниковой связи
В тестовых аппаратах Galaxy S24 спутниковая связь отсутствует

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Всё больше утечек данных появляется относительная флагманских смартфонов Samsung Galaxy S24, анонса которых осталось около трёх недель. Их представят 17 января, хотя уже сейчас об их возможностях и внешнем виде известно немало. На этой неделе сообщалось о ценах на три модели в Европе. Следующая новость некоторых потенциальных покупателей может расстроить.

Похоже, что Samsung не предложат в этих устройствах поддержки спутниковой связи. В программной оболочке One UI 6.1 есть упоминания о ней, но сведения из Южной Кореи говорят, что обладателям этих устройств придётся обойтись традиционными методами связи.

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Samsung разослала устройства трём операторам мобильной связи Южной Кореи. Именно благодаря этому и появилась данная информация.

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Спутниковую связь нельзя назвать обязательным атрибутом современных смартфонов. Однако в последнее время всё больше производителей предлагают её, так что Samsung может оказаться в роли догоняющей. Насколько достоверна данная информация, станет понятно 17 января.

#смартфоны #samsung
Источник: wccftech.com
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