В тестовых аппаратах Galaxy S24 спутниковая связь отсутствует

Всё больше утечек данных появляется относительная флагманских смартфонов Samsung Galaxy S24, анонса которых осталось около трёх недель. Их представят 17 января, хотя уже сейчас об их возможностях и внешнем виде известно немало. На этой неделе сообщалось о ценах на три модели в Европе. Следующая новость некоторых потенциальных покупателей может расстроить.

Похоже, что Samsung не предложат в этих устройствах поддержки спутниковой связи. В программной оболочке One UI 6.1 есть упоминания о ней, но сведения из Южной Кореи говорят, что обладателям этих устройств придётся обойтись традиционными методами связи.

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Samsung разослала устройства трём операторам мобильной связи Южной Кореи. Именно благодаря этому и появилась данная информация.

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Спутниковую связь нельзя назвать обязательным атрибутом современных смартфонов. Однако в последнее время всё больше производителей предлагают её, так что Samsung может оказаться в роли догоняющей. Насколько достоверна данная информация, станет понятно 17 января.