Exynos 2400 не будет в Канаде и США

Уже через месяц состоится анонс флагманской линейки смартфонов Samsung Galaxy S24. Очередная утечка предлагает ознакомиться с инфографикой, где указаны характеристики трёх устройств.

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Информация была опубликована в Twitter пользователем под ником WigettaGaming. Благодаря этому стало известно, что в международную продажу аппараты S24 поступят с процессорами Samsung Exynos 2400. Однако, в США и Канаде они будут продаваться на процессоре Snapdragon 8 Gen 3. Это повторяет прежнюю практику Samsung, когда в США её флагманы работали на Snapdragon, а в остальных странах на собственных процессорах.

Также демонстрируется наличие экранов AMOLED LTPO с переменной частотой 1-120 Гц. Стандартная модель получила дисплей размером 6,2 дюйма с разрешением FHD+. Два более старших аппарата обладают экранами 6,7 и 6,8 дюйма QHD+. Ultra имеет четыре камеры с основной 200 Мп, тогда как у двух других по три камеры сзади с основной 50 Мп.

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Установлена оперативная память LPDDR5X объёмом 8 ГБ на S24 и S24 Plus, на Ultra 12 ГБ памяти. Поверх Android 14 используется оболочка One UI 6.1. Известно о фиолетовом, белом и оранжевом цветовых вариантах.