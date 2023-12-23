Первое что бросается в глаза -;это замена существующего 10-мегапиксельногг 10-кратного телеобъектива на мощный 50-мегапиксельный телеобъектив с 5-кратным увеличением.

Многие поклонники мобильных технологий от Samsung ожидают мероприятие Galaxy Unpacked 2023, назначенное на 17 января 2024 года в 23:30 местного времени. Согласно обещаниям, на этом мероприятии будет представлена долгожданная серия смартфонов Galaxy S24, оборудованных передовыми искусственными интеллектами. Утечки информации из различных надежных источников, таких как Эван Бласс и известный блогер Чун, предоставили интересные детали по обновленной камере флагманской модели Galaxy S24 Ultra. Недавно Чун поделился фотографией модуля камеры Samsung Galaxy S24 Ultra, на которой был виден номер модели SM-G928U. Сравнение этого модуля с предыдущим модулем Galaxy S23 Ultra выявило некоторые отличия, особенно в телеобъективе с перископом. Примечательным открытием стало замещение существующего 10-мегапиксельного 10-кратного телеобъектива на мощный телеобъектив с 50 мегапикселями и 5-кратным увеличением. Анализируя опубликованные фотографии, можно отметить заметное уменьшение размеров телеобъектива, указывающее на его более компактную конструкцию. Если данная информация подтвердится, то камера Samsung Galaxy S24 Ultra может включать в себя мощную основную камеру на 200 МП, широкоугольный объектив на 12 МП, 3-кратный телеобъектив на 10 МП и революционный телеобъектив на 50 МП с 5-кратным зумом.

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Одним из самых интересных аспектов слитой информации является подробное описание возможностей телеобъектива на 50 мегапикселей с 5-кратным увеличением. Согласно доступной информации, этот телеобъектив будет включать 50-мегапиксельный режим фотографирования с разрешением 6120x8160 и 5-кратным зумом. Это обещает высочайший уровень детализации и делает его изначальное разрешение исключительно надежным. Слив этой информации намекает на стремление Samsung расширить возможности фотографии на мобильных устройствах. Предполагается, что обновления камерной системы Galaxy S24 Ultra сфокусируются на улучшенных возможностях зумирования, более высоком разрешении и расширенных функциях искусственного интеллекта.