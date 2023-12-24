Обновлённая игра Gothic станет красивее и совершеннее

В подкасте THQ Nordic Inside представители студии Alkimia Interactive рассказали о работе над ремейком ролевой игры Gothic. Её оригинальный вариант был представлен в далёком 2001 году.

Четыре месяца назад уже появился видеоролик, который показывает локацию под названием Старый лагерь. В финальной версии игры она должна выглядеть не хуже, чем на этом видео. В игре постоянно будет происходить случайным образом генерируемые события, независимые от геймера. В их число входят драки и ограбления.

реклама

В игре нет двух одинаковых неигровых персонажей. Каждый из них получит собственное лицо и телосложение. Сейчас таких персонажей более 600, но это не окончательное число. В англоязычной версии у разных персонажей разный акцент.

Что касается главного героя, можно выбрать уже готового, но внешность можно менять. Ролевая система должна быть усовершенствована, станет больше ремёсел и вариантов приготовления пищи. У каждого вида оружия будет своя анимация.

Будут расширены сюжетные линии спутников Безымянного, число которых входит Горн, Мильтен, Ларес и Диего.





В 2019 году разработчики представили демонстрационную версию игры. Реакция геймеров на неё оказалось не лучшей, поэтому игра была переделана с нуля.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Ещё в игре появится поддержка модов. Релиз ожидается в 2024 году на компьютерах и последнем поколении приставок Xbox и PlayStation.