Разработчики рассказали об элементах, присутствующих в ремейке, которых не было в оригинальной игре.

На выставке Gamescom 2023 в Кельне, состоялась закрытая презентация геймплея Gothic 1 Remake, которую посетил журналист Уиллиам Шуберт из TRG (TechRadar), его превью вошло в основу опубликованного материала.

Презентацию провели исполнительный продюсер игры Райнхард Поллис и композитор Кай Розенкранц, работавший над оригинальной трилогией Gothic.

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Кай Розенкранц являлся сотрудником немецкой компании Piranha Bytes, подарившей игрокам серию "Готика", его работа заключалась не только в создании музыки, но и звуков для игры. Своей лучшей работой Кай считает музыку написанную для Gothic 3. В проекте был задействован симфонический оркестр немецкого города Бохум, хоть сама игра и вышла не доработанной, по вине издателя JoWood, но музыкальное сопровождение было потрясающим, саундтрек считается одним из лучших в истории видеоигр. Тот факт, что Кай Розенкранц присоединился к разработчикам ремейка, говорит о том, что студия Alkimia Interactive взяла правильный курс.

Райнхард Поллис раскрыл новые подробности о мире игры, и поделился некоторыми деталями касательно геймплея. По его словам, в ремейке, у всех NPC будет свое расписание, к примеру, охранники у ворот замка не будут стоять там круглые сутки, в отличие от оригинала.

Так же стало известно, что в игре будут реализованы случайные события, например, драки заключенных показанные в недавнем трейлере. Насколько разнообразными будут эти события, пока не ясно, но этот аспект сделает мир игры более непредсказуемым и живым. Еще одним нововведением, стали ситуационные анимации, которые положительно скажутся на атмосфере. Например, вокруг трупов будут летать мухи, и когда протагонист проходит мимо них он будет закрывать нос.

Система крафта в игре будет значительно расширена по сравнению с оригиналом. Известно, что герой сможет изготавливать стрелы, а кулинарная составляющая позволит не только жарить мясо, но и готовить блюда по различным рецептам, полученным в ходе исследования мира.

Оригинальный проект был дебютом студии Piranha Bytes, первая "Готика" несомненно легендарная игра, но она не была лишена вороха недостатков, которые должны быть учтены и исправлены при создании ремейка. По крайней мере нововведения о которых рассказали разработчики, хорошо вписываются в мрачный и опасный мир "Готики".

Исходя из сведений полученных на данный момент, можно сделать вывод, что Alkimia Interactive идет в правильном направлении.

Релиз Gothic 1 Remake, должен состояться в 2024 году, на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.



