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Nata15
Семейный кроссовер с мотором Volvo и 7 местами скоро появится в России
Новая модель Okavango L 2024 сочетает в себе надежность и функциональность семейного кроссовера с передовыми технологиями и привлекательным дизайном

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Группа Geely анонсировала разглашение данных о своем новом проекте – кроссовере Okavango L 2024, готовом в ближайшее время вступить в ряды автомобильных предложений на российском рынке. Этот персонализированный автомобиль, сочетающий в себе практичность семейного кроссовера и передовые технологии, привлекает внимание своим эффективным и стильным дизайном.

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Особенности новинки увлекают с первого взгляда: габариты 4860 х 1910 х 1770 мм и колесная база 2825 мм предоставляют владельцам изысканное сочетание простора и компактности. Внутреннее пространство Okavango L 2024 организовано с учетом комфорта для каждого пассажира – семь отдельных кресел, распределенных по второму и третьему рядам.

Новая медиасистема – неотъемлемый элемент обновленной модели. Широкоформатный экран диагональю 14,6 дюйма и процессор E04, выполненный по передовой технологии 7 нм, гарантируют более быструю и плавную работу. Операционная система Galaxy OS 2.0, в свою очередь, приносит пользовательский опыт на новый уровень, предоставляя дополнительные возможности и комфорт в использовании.

Особое внимание уделено двигателю – 2-литровому турбированному мотору мощностью 218 л. с. Важным шагом для адаптации к российским реалиям является возможность использования бензина АИ-92, что делает этот автомобиль более доступным и удобным для местных владельцев.

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Все эти инновации несомненно укрепляют позиции Geely в сегменте автомобилей среднего класса, предлагая покупателям в России современные технологии, стиль и удобство в управлении – идеальное сочетание для тех, кто ценит выдающиеся автомобильные решения.

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