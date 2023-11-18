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Nata15
Volvo ЕМ90 – электроминивэн, который сравнялся с бизнес-джетами в роскоши
При его разработке производитель в первую очередь поставил перед собой цель добиться максимального комфорта как для водителя, так и для всех пассажиров, применив несколько интересных решений

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В свежем воздухе инноваций автомобильный гигант Volvo порадовал автомобильных энтузиастов презентацией своего первого электрического минивэна - Volvo ЕМ90. Созданный с учетом максимального комфорта вождения и путешествия для всех пассажиров, этот автомобиль воплощает несколько удивительных концепций.

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С габаритами 5206 мм в длину, 2024 мм в ширину и 1859 мм в высоту, ЕМ90 рассчитан на перевозку шести пассажиров. Мощный электродвигатель обеспечивает ускорение до 100 км/ч за 8,3 секунды, а аккумулятор емкостью 116 кВтч готовится к следующей поездке за менее чем 30 минут – от 10% до 80%.

Интерьер этого минивэна сравним с роскошью бизнес-джета: столики, массажные ролики, регулировка температуры сидений, а также возможность наслаждаться перемещением сидений вперед и назад или даже полностью откидывать их. Сиденья второго ряда уникальны – "подушки невесомости" с семислойной структурой и амортизацией более 120 мм обеспечивают несравненный комфорт и поддержку. Технология шумоподавления гарантирует, что в салоне царит абсолютная тишина.

Автомобиль также представляет новое поколение технологий, включая платформу Snapdragon Cockpit Platform от Qualcomm, постоянно связанную с сетью 5G. Это открывает перед пассажирами бескрайние возможности в дороге, поддерживаемые 15,6-дюймовым дисплеем с встроенной веб-камерой для видеоконференций.

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Экран также становится платформой для стриминговых сервисов или монитором для смартфона. На текущий момент ЕМ90 доступен лишь на китайском рынке, приобрести этот автомобиль можно за 818 000 юаней, что эквивалентно 112 000 долларам США. Встречайте будущее в мире комфортной и экологически чистой мобильности с Volvo ЕМ90.

#новости #техника
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