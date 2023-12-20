Mercedes может предложить новые названия своих автомобилей со следующего года

Правительства разных стран продолжают законодательно закреплять будущий переход на электромобили, и производителям остаётся подчиняться. Mercedes-Benz к 2030 году собирается перейти на производство электромобилей полностью. Ставка делается главным образом на модели C-Class. Появление такой машины запланировано на 2025 год в качестве ответа на BMW i4.

Пока автомобиль заметили во время проведения испытаний. Несмотря на камуфляж, можно предположить, что данная модель будет выглядеть изящнее по сравнению с более крупными EQE и EQS.

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Ожидается использование эксклюзивной платформы Mercedes MB.EA. Это отличает автомобиль от моделей CLA на основе многофункциональной платформы (MMA), где есть и поддержка двигателей внутреннего сгорания. Таким образом Mercedes старается удовлетворить потребности разных групп покупателей.

Не исключено, что Mercedes внесёт изменения в названия, и со следующего года уберёт бренд EQ. Изменение может стартовать с электрической версии G-Class.

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Конкурентами этого немецкого производителя станет также немецкая компания BMW с седанами нового поколения i3 и iX3 на основе инновационной платформы Neue Klasse.