До этого всё ограничивалось закрытыми полигонами.

Китайские разработчики систем автопилота далеко продвинулись на местном рынке, поскольку уже в нескольких крупных городах страны автовладельцы машин свежих лет выпуска могут передвигаться с минимальным вмешательством в процесс управления. Как поясняет Reuters, немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz в этом случае старается просто не отставать от китайских разработчиков.

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Источник изображения: Arm

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Недавно одному из старейших автопроизводителей планеты удалось согласовать с властями Пекина проведение тестирования автопилота третьего уровня по классификации SAE на отдельных скоростных дорогах китайской столицы. До этого Mercedes-Benz испытывал свои системы в Китае на закрытых полигонах, данная деятельность осуществлялась с 2021 года. Как отмечается в сообщении Reuters, вместе с Mercedes-Benz разрешение на проведение своих испытаний на скоростных трассах Пекина получили ещё несколько компаний. К слову, свой автопилот третьего уровня Mercedes-Benz уже лицензировал для применения в США и родной Германии, поэтому на китайском рынке автопроизводитель вынужден довольствоваться ролью догоняющего.