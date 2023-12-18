Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Mercedes-Benz получил разрешение на тестирование автопилота третьего уровня на шоссе в Китае
До этого всё ограничивалось закрытыми полигонами.

реклама

Китайские разработчики систем автопилота далеко продвинулись на местном рынке, поскольку уже в нескольких крупных городах страны автовладельцы машин свежих лет выпуска могут передвигаться с минимальным вмешательством в процесс управления. Как поясняет Reuters, немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz в этом случае старается просто не отставать от китайских разработчиков.

реклама

Источник изображения: Arm

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Недавно одному из старейших автопроизводителей планеты удалось согласовать с властями Пекина проведение тестирования автопилота третьего уровня по классификации SAE на отдельных скоростных дорогах китайской столицы. До этого Mercedes-Benz испытывал свои системы в Китае на закрытых полигонах, данная деятельность осуществлялась с 2021 года. Как отмечается в сообщении Reuters, вместе с Mercedes-Benz разрешение на проведение своих испытаний на скоростных трассах Пекина получили ещё несколько компаний. К слову, свой автопилот третьего уровня Mercedes-Benz уже лицензировал для применения в США и родной Германии, поэтому на китайском рынке автопроизводитель вынужден довольствоваться ролью догоняющего.

#китай #автопилот #mercedes benz
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Китайские разработчики стремятся наладить упаковку чипов в Малайзии
Tesla только сейчас реализовала в парковочном ассистенте вид «от третьего лица»
Arm избавится от части персонала китайского подразделения
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Как увеличить срок службы свинцово-кислотного аккумулятора и как он работает - просто о сложном
14
Жидкий металл 5 лет спустя - замена термоинтерфейса на процессоре Intel Core i7 8700K
101
Почему я не советуют покупать игровой ноутбук – как мне удалось сэкономить 50 000р на игровом ПК
28
Странный галактический мегакластер намекает на то, что с нашей Вселенной что-то не так
2
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра с RT (Декабрь)
26
Готовимся к большой зимней распродаже в Steam
13
Легендарная трилогия "Mass Effect": воспоминание о былом в преддверии будущего
6
9 популярных, но переоцененных процессоров для игровых ПК, про которые стоит забыть в 2024 году
9
Украинский транзит газа после 2024 года - быть или не быть
23
Как качественно и эффективно уничтожать технику НАТО - пособие
14

Сейчас обсуждают

Ultimauser
13:59
Ну то есть очередная доилка буратин
KLEVV представила скоростные комплекты DDR5-8200 и 8400 объёмом 48 ГБ
Иван Бородин
13:56
Завидуй молча чубатый
В России построят 7 новых атомных электростанций
Иван Бородин
13:56
Не неси бред проплаченный! Даже для малолеток ясно что ты врёшь!
В России построят 7 новых атомных электростанций
Павел Хамлов
13:55
Я познакомился с ME на Xbox 360 и как ни странно прошел сначала 2ю часть, потом 3ю. Какая же это обалденная игра была. Когда ко мне попала в руки первая часть я прошел все три по порядку и получил удо...
Легендарная трилогия "Mass Effect": воспоминание о былом в преддверии будущего
El Grechko
13:54
в каком киберпанке, 4к-ультра, дурак? Ты процессор тестируешь. Ставь фуллхд и лоу настройки и там тестируй, единственное место где твой подход с "занижаем настройки чтоб вытянуть 3хзначный фепес" имел...
9 популярных, но переоцененных процессоров для игровых ПК, про которые стоит забыть в 2024 году
Kira625
13:54
Джейми Ли Кертис? Она в 94-ом в true lies жёнушку Щварца играла. Вот уж творческое долголетие.
От Fallout до Tomb Raider: 5 самых ожидаемых экранизаций компьютерных игр в 2024 году
Михаил Лукиных
13:52
Дйствительно,пора корейцев с китайцами завозить,а то много земли пустует
Путин: предстоящее десятилетие станет для нашей страны десятилетием большой стройки
Михаил Лукиных
13:50
А вы не знали,что последний тренд,это африканцев завозить?
Путин: предстоящее десятилетие станет для нашей страны десятилетием большой стройки
Degit22
13:50
Купил 7600 на 8 Гб и с лучами за 23к обычных рублей, считаю по лучше чем 1660.
10 игровых видеокарт, которые не стоит покупать новыми в конце 2023 года
KotSkripaley
13:46
Дурачков, готовых воевать за деньги хватает везде, не только в 404, вот у нас в России за 200р тоже есть желающие, но по мне это так себе работенка. Я например и за миллион не пойду в окоп под пули.
Численность Армии США упадёт до рекордного минимума, что сделает её меньше Северокорейской армии
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем