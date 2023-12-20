Свечение данных фар будет сигнализировать о том, что автомобиль движется в режиме автопилота

В большинстве транспортных средств для уличного передвижения используется сочетание трехцветных огней: белого для фар и задних фонарей, красного для стоп-сигналов и задних фонарей, а также оранжевого для поворотников. Однако, известный автопроизводитель Mercedes-Benz решил быть особенным и внедрить новый цвет световой сигнализации на автомагистралях Калифорнии и Невады.

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В Калифорнии компания получила разрешение на тестирование бирюзовых фар на их прототипных автомобилях в течение двух лет. В Неваде же Mercedes-Benz сможет внедрить эту функцию в их серийные автомобили к 2026 году.

Бирюзовые огни применяются при активации системы Drive Pilot. Mercedes-Benz Drive Pilot является улучшенной системой помощи водителю 3-го уровня и может использоваться только в ограниченных ситуациях и определенных местах, таких как автострады с ограниченным движением со скоростью не более 40 миль в час, либо в хороших погодных условиях днем, и не может применяться в строительных зонах. Водителю также запрещено отвлекаться от управления автомобилем или покидать водительское сиденье.

В рамках системы уровня 3 водителю разрешается отпустить руль, отвлечься от дороги и не использовать педали. В большинстве других систем самоуправления требуется держать руки на руле и сохранять внимание. При активированной функции Drive Pilot пассажиры в автомобиле имеют возможность свободно пользоваться интернетом или смотреть видео на центральном дисплее. Бирюзовые маркеры служат для предупреждения других водителей о том, что автомобиль движется в автономном режиме.

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Представители Mercedes-Benz заявляют, что исследования показали, что бирюзовый цвет идеально подходит для автоматического управления, поскольку "как физиологические, так и психологические факторы демонстрируют более высокую реакцию с бирюзовым цветом, чем с другими цветами" во всех аспектах. Бирюзовый также соответствует рекомендациям SAE J3134.