Анонсирована самая мощная модель Mercedes SL

Очередным пополнением серии автомобилей Mercedes E Performance становится модель SL63 S E Performance. Электрический двигатель V8 делает его наиболее мощным SL в истории и пятым в линейке подключаемых гибридных моделей AMG E Performance.

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Автомобиль оснащён 4,0-литровым двигателем V8 с двойным турбонаддувом мощностью 612 л.с. с установленным на задней оси электроприводом AMG мощностью 204 л.с., что в сумме означает 805 л.с. и 1047 Нм крутящего момента. Это уступает по мощности AMG GT 63 S E Performance 2021 года со значением 843 л.с., но превосходит лимузин AMG S63 E Performance мощностью 791 л.с.

AMG SL63 S E Performance обладает аккумулятором 400 В и ёмкостью 6,1 кВт*ч с прямым охлаждением. Зарядка происходит через бортовое зарядное устройство мощностью 3,7 кВт, рекуперативное торможение или зарядку переменным током через станцию, настенную коробку или обычную розетку. Рекуперативная тормозная система получила четыре уровня компенсации и и даёт возможность управлять одной педалью. Только на электродвигателе запас хода составляет лишь 12 км.

AMG SL63 SE Performance получил активную аэродинамику и другие бонусы в дополнение к электрифицированной трансмиссии. При движении на скорости 80 км/ч из днища кузова могут выдвигаться скрытые элементы и создавать эффект Вентури для снижения подъёмной силы передней оси. У выдвижного заднего спойлера есть пять угловых положений, благодаря чему можно оптимизировать устойчивость движения или сократить сопротивление воздуха.

Ещё имеются керамические композитные тормоза и бронзовые суппорты, размер которых больше по сравнению с установленными на автомобилях только с двигателями внутреннего сгорания.

У внешнего вида есть ряд уникальных элементов, вроде значков на крыльях и двойных трапециевидных выхлопных труб. В стандартной комплектации предлагается набор 20-дюймовых легкоплавных дисков AMG. Также в стандартной комплектации есть спортивные сиденья AMG с электронной регулировкой в конфигурации 2+2. Мультимедийная система MBUX была создана специально для этого автомобиля. Предлагается активное рулевое управление задней осью, система полного привода AMG Performance 4Matic+ и подвеской AMG Active Ride Control с полуактивной стабилизацией крена.

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В США продажи стартуют в 2024 году, цены не были названы. AMG SL63 стоит $183000, а AMG S63 SE Performance в Европе стоит почти $230000. Из этого следует, что новый автомобиль должен быть дороже $200000.