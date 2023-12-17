Honor X8b получил процессор Snapdragon 680 и три камеры с основной 108 Мп

Китайский производитель смартфонов Honor представил в Саудовской Аравии модель Honor X8b. Это улучшенный вариант смартфона Honor X8, который дебютировал в марте уходящего года. Вместо экрана LCD здесь применяется панель AMOLED, были улучшены камеры и некоторые другие характеристики.

реклама

Устройство получило корпус с размерами 161,05 x 74,55 x 6,78 мм и весом 166 г. Диагональ экрана составляет 6,7 дюйма, разрешение 2412 x 1080 пикселей, есть ШИМ-регулирование с частотой 3240 Гц и максимальная яркость 2000 нит. Установлена система Android 14 и программная оболочка Magic OS 7.2 с поддержкой функции уведомлений Magic Capsule.

Внутри выреза на экране находятся камера с разрешением 50 Мп и светодиодная вспышка. Сзади располагается основная камера с разрешением 108 Мп, сверхширокоугольная камера 5 Мп и камера макро 2 Мп.

Устройство работает на процессоре Snapdragon 680. Ёмкость батареи здесь составляет 4500 мАч, мощность зарядки 35 Вт. Предлагаются конфигурации 8/128, 8/256 и 8/512 ГБ. Можно установить две SIM-карты, имеется поддержка 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0G, GPS, USB-C и сканер отпечатков на корпусе сбоку.

рекомендации ASUS 4060 Ti всего на 6тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Стоимость в Саудовской Аравии составляет около $240 в пересчёте с местной валюты. Предлагаются чёрный, серебряный и зелёный цветовые варианты. В каких ещё странах будет продаваться данная модель, пока не сообщается.