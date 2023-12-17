Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Блогер
Представлен смартфон Honor X8b с экраном AMOLED 90 Гц
Honor X8b получил процессор Snapdragon 680 и три камеры с основной 108 Мп

реклама

Китайский производитель смартфонов Honor представил в Саудовской Аравии модель Honor X8b. Это улучшенный вариант смартфона Honor X8, который дебютировал в марте уходящего года. Вместо экрана LCD здесь применяется панель AMOLED, были улучшены камеры и некоторые другие характеристики.

реклама

Устройство получило корпус с размерами 161,05 x 74,55 x 6,78 мм и весом 166 г. Диагональ экрана составляет 6,7 дюйма, разрешение 2412 x 1080 пикселей, есть ШИМ-регулирование с частотой 3240 Гц и максимальная яркость 2000 нит. Установлена система Android 14 и программная оболочка Magic OS 7.2 с поддержкой функции уведомлений Magic Capsule.

Внутри выреза на экране находятся камера с разрешением 50 Мп и светодиодная вспышка. Сзади располагается основная камера с разрешением 108 Мп, сверхширокоугольная камера 5 Мп и камера макро 2 Мп.

Устройство работает на процессоре Snapdragon 680. Ёмкость батареи здесь составляет 4500 мАч, мощность зарядки 35 Вт. Предлагаются конфигурации 8/128, 8/256 и 8/512 ГБ. Можно установить две SIM-карты, имеется поддержка 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0G, GPS, USB-C и сканер отпечатков на корпусе сбоку.

рекомендации
ASUS 4060 Ti всего на 6тр дороже чем 3060 Ti
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Стоимость в Саудовской Аравии составляет около $240 в пересчёте с местной валюты. Предлагаются чёрный, серебряный и зелёный цветовые варианты. В каких ещё странах будет продаваться данная модель, пока не сообщается.

#смартфоны #honor
Источник: gizmochina.com
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Смартфон Tecno Spark 20 Pro за 100 долларов получил 108 Мп-камеру, 8/256 ГБ памяти и экран на 120 Гц
Xiaomi 14 Pro останется без глобального запуска
Появились изображения будущих смартфонов Moto G24 Power и Moto G34
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Индия бросает вызов решению G7 по эмбарго алмазами из РФ – Европа потеряет миллиарды долларов
7
В Европе рассказали об объемах военного производства в России и на Западе
6
В Южной Корее изобрели генератор электромагнитной энергии, не использующий топливо
16
В России построят 7 новых атомных электростанций
3
Прорывная технология передачи электроэнергии без кабелей становится фактом
5
Китай запустил на орбиту сверхсекретный многоразовый космический самолет
2
Киты за сутки инвестировали в Dogecoin $127 млн
+
На Android станет проще импортировать изображения из Google Фото в приложения
+
В грунте с астероида Бенну в изобилии присутствуют редкие материалы
2
Появился подробный график запуска видеокарт GeForce RTX 40 SUPER
1
Российские разработчики работают над модернизацией систем РЭБ Лесочка
1
НАСА показало, как космический корабль входит в атмосферу
3
На Дальнем Востоке построили один из крупнейших мостов в регионе
+
Черные дыры могут поглотить звезды Хокинга изнутри
2
Игровой флагман ASUS ROG Phone 8 уже получил дату анонса
+
Motorola превращает смартфон в спутниковый телефон
1
Российская армия продемонстрировала эффективную работу новых комплексов 2с38 "Деривация-ПВО"
4
Астрофизики обнаружили источник радиовсплесков в солнечной вспышке
+
BAE Systems: Конфликт на Украине воскресил интерес к артиллерии на Западе
1
Microsoft отремонтируют ОС Xbox из-за сбоев Baldur's Gate III
+

Популярные статьи

О стоимости ремонта туалетов на авианосцах США
3
Жидкий металл 5 лет спустя - замена термоинтерфейса на процессоре Intel Core i7 8700K
75
Моделирование показало, что жизнь может быть менее хаотичной, чем принято считать
3
Почему Sony не стала брать денег за дополнение Valhalla
1
"Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах": история, как Белоснежка своим пением змей усыпила
6
Мини-сериал Сёгун (SHOGUN 2024) - надвигается буря
+
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра с RT (Декабрь)
20
Первые смарт-часы разрабатывали ещё в 1985 году в СССР
14
Почему я не советуют покупать игровой ноутбук – как мне удалось сэкономить 50 000р на игровом ПК
8
Почему не стоит покупать видеокарту на вторичном рынке, и какие риски ожидают геймеров на Авито
10

Сейчас обсуждают

REY_B_
14:09
В СССР не было проблемой раздвинуть дома, чтобы расширить улицы. Так что отстали бриты лет на 100.
Инженеры канадского Галифакса переместили трехэтажное здание с помощью 700 кусков мыла
A224
14:09
сайнбенч ну в принципе тоже можно будет тестануть... я игры в основном тестирую вот фар край 6 например https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=17709092#p17709092 ну тут больше про видеокарту в...
Жидкий металл 5 лет спустя - замена термоинтерфейса на процессоре Intel Core i7 8700K
Николай Барышников
14:06
Цинизм зашкаливает. Сначала убили, потом сняли фильм, как убивали.
Официально назван лучший фильм 2023 года - и это не Барби
Артём Николаев
14:06
Сюжет теперь только в индюшатине, которая страдает от багов и недоделанных реализаций идей. Самые популярные проекты это онлайн дрочильни или консольные аттракционы по 70$ за штуку.
Почему я не советуют покупать игровой ноутбук – как мне удалось сэкономить 50 000р на игровом ПК
MrPegge
14:04
АПвтор не спит не ест из окопа пишет, воюет за рынки для сланцевиков США и во славу США убивает славян.
Как качественно и эффективно уничтожать технику НАТО - пособие
NikStar0890
14:02
Да жм уже через год имеет такой же вид, это я к тому что проще и дешевле пасту раз в год менять между радиком и процем. Дел на 15 минут от силы.
Жидкий металл 5 лет спустя - замена термоинтерфейса на процессоре Intel Core i7 8700K
A224
14:01
да, к сожалению многие игры тоже используют AVX и частота прыгает... "а в Старфилде сколько? да хотя бы в синебенче 23/24." да я же сказал что это "не тесты" перепрошью биос с ReBAR'ом переразгоню нор...
Жидкий металл 5 лет спустя - замена термоинтерфейса на процессоре Intel Core i7 8700K
Лев корл
13:59
Атомная бомба из кошачьего помёта😂😂😂😂😂😂 Не, не так... Американцы страдают от урановой зависимости от России А в Англии кошки плутонием гадят Надо бизнес замутить - продавать США кошачий помёт, п...
Daily Mail: «атомные» коты с крупнейшего ядерного объекта Европы пугают жителей Великобритании
ЧatoБoт
13:58
Удачи строителям и скорейшего завершения работ.
"Северный обход Твери"- автомагистраль между Москвой и Санкт-Петербургом достроят в 2024 году
Евгений Шрайнер
13:58
Я заметил, что больше всех про какую там неуязвимую технику, которая херня говарят пропагондоны. А по факту любая бронетехника на передовой лиш мишень, живушая только благодаря правильному использован...
Как качественно и эффективно уничтожать технику НАТО - пособие
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем