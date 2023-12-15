Планшет оснащен мягким 12,1-дюймовым экраном с технологией Paper Sens и аккумулятором ёмкостью 8300 мА*ч.

У поклонников марки Honor есть причина для радости: 21 декабря в 19:00 появится не одна, а сразу две потрясающих новинки. Вместе с долгожданным Honor 90 GT на рынок выходит Honor Pad 9, который обещает стать настоящим прорывом в мире планшетов. Основной особенностью Honor Pad 9 является его программируемый экран, благодаря которому становится возможным установить уникальные тактильные ощущения, воссоздавая текстуру бумаги. Планшет оснащен мягким 12,1-дюймовым экраном с технологией Paper Sens, которая защищает глаза от усталости. Его задняя камера расположена в центре горизонтальной рамки и заключена в стильный круглый модуль камеры, доступный в трех цветовых вариантах: белом, зеленом и сером.

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Любителям развлечений очень понравится звук на Honor Pad 9, который обеспечивается 8 стереодинамиками для превосходного звучания. Данный инновационный планшет также имеет большую ёмкость встроенной батареи 8300 мА*ч, позволяющей использовать устройство продолжительное время без необходимости подзарядки. Пользователи также могут выбрать вариант с памятью до 512 ГБ, удовлетворяющий разнообразные потребности в хранении данных. Для повышения универсальности Honor Pad 9 поддерживает интеграцию Magic Pencil и клавиатуры Honor, предоставляя пользователям возможность для творчества и повышения производительности. Благодаря своим функциям и передовым технологиям Honor Pad 9 способен привлечь внимание как технологических энтузиастов, так и профессионалов.