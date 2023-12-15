Официально список спецверсий фирменных устройств ещё не объявлен, однако инсайдеры уже намекнули на названия готовящихся к выпуску новинок

Honor и Porsche Design объявили о стратегическом партнёрстве, представив официальный тизер, который намекает на грядущие инновационные продукты. Хотя официальный список специальных устройств пока не раскрыт, некоторые инсайдеры предполагают, что первыми результатами этого сотрудничества станут уникальные версии смартфонов Magic 6 и складного Magic V3.

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Тизер содержит логотипы обеих компаний, при этом подчеркивается интеграция превосходного дизайна и передовых технологий Porsche Design с классическим стилем Honor. Генеральный директор Honor, Чжао Мин, выразил радость от сотрудничества с мировым лидером, подчеркнув, что целью является создание высококачественных интеллектуальных продуктов.

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Официальная дата анонса и подробности о новинках остаются пока неизвестными, однако уже сейчас это партнёрство обещает привнести в мир технологий нечто уникальное.