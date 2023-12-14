На этот раз компания не собирается идти ни на какие компромиссы в плане качества съёмки

Известный источник информации из Китая, Digital Chat Station, раскрыл подробности о камерах предстоящего флагманского смартфона Honor Magic6 Pro. Судя по его данным, компания не планирует делать уступки в качестве съемки.

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Согласно этому источнику, камера Honor Magic6 Pro будет оборудована однодюймовым сенсором OmniVision OV50K с технологией LOFIC, что является аналогом многослойной структуры в новейших датчиках Sony. Этот сенсор, вероятно, будет конкурировать с Sony LYT-900, который ожидается в смартфонах OPPO Find X7 Pro, vivo X100 Pro+ и Xiaomi 14 Ultra. Кроме того, смартфон, вероятно, получит технологию адаптивной диафрагмы, регулирующей размер апертуры объектива в зависимости от условий съемки.

Также ожидается, что Magic6 Pro будет оснащен сенсором OmniVision OV50H, который используется в серии Xiaomi 14, и 160-мегапиксельной телекамерой, что обеспечит невиданный ранее уровень детализации. Спереди устройства появится времяпролетный датчик 3D ToF, дополняющий стандартную фронтальную камеру, что обеспечит безопасное разблокирование устройства сканированием лица.

Источник также подчеркнул, что дизайн нового Magic6 Pro внешне напоминает предшествующую модель.

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Эти инновации делают Honor Magic6 Pro одним из наиболее ожидаемых смартфонов на рынке, подчеркивая стремление компании к высокому качеству съемки и передовым технологиям в мире мобильных устройств.