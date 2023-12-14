Apple продолжает избавляться от разъёмов и кабелей Lightning

Компания Apple постепенно отказывается от своего проприетарного интерфейса Lightning и во всех своих продуктах переходит на общепринятый порт USB-C. В день анонса смартфонов серии iPhone 15 с этим разъёмом было сказано, что будет изменён разъём для зарядки на наушниках AirPods Pro второго поколения. Однако, для получения футляра с USB-C нужно было купить и сами наушники.

Теперь это необязательно, поскольку американский производитель начинает продавать футляр AirPods Pro USB-C отдельно. В США его рекомендованная розничная стоимость составит $99. Это заметно меньше по сравнению с тем, что раньше приходилось выкладывать $249.

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Этот чехол подойдёт тем, кто хочет перевести все свои устройства на зарядку кабелем USB-C. Также чехол подходит тому, у кого прежде чехла не было. Нужно иметь в виду, что он совместим исключительно с наушниками AirPods Pro второго поколения.

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Как известно, отказ Apple от Lightning был далеко не добровольным. Законодатели Европейского Союза постановили, что в конце 2024 года все мобильные устройства с возможностью подзарядки должны обладать разъёмом USB-C. В момент принятия этого решения Apple уже установила этот разъём на свои планшеты iPad, но перевод на этот интерфейс аппаратов iPhone затронул намного больше людей за счёт популярности этих смартфонов.