По информации источников, Тан Тан уйдет в отставку уже в феврале следующего года

Исполнительный директор Apple Inc., отвечающий за дизайн продуктов для iPhone и умных часов, решил уйти в отставку, вызвав структурные изменения в основных продуктовых линиях компании.

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Информированные лица, просившие остаться анонимными, сообщили о том, что Тан Тан, занимавший должность вице-президента по дизайну продуктов, планирует уйти в феврале. Это решение принято без публичных заявлений. Тан подчиняется Джону Тернусу, старшему вице-президенту по разработке аппаратного обеспечения, и в связи с его уходом перераспределяются обязанности.

iPhone и Apple Watch занимают ведущие позиции в деятельности Apple. В прошлом году они составили более половины всей выручки технологического гиганта, которая составила 383,3 миллиарда долларов. Тан также ответствен за дизайн аксессуаров и руководствовал командой акустики компании, занимающейся большей частью разработки AirPods. Эти две группы теперь перейдут под руководство Мэтью Костелло, отвечающего за Beats и интеллектуальную акустическую систему HomePod.

Люди, знакомые с деятельностью Apple, считают уход Тана серьезным ударом, поскольку он принимал важные решения относительно ключевых продуктов компании. Кроме работы над iPhone, его вклад в развитие Watch и AirPods помог превратить эти устройства в важные двигатели роста калифорнийской компании из Купертино.

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В соответствии с организационной структурой Apple, команда разработчиков продуктов тесно сотрудничает с отделами промышленного дизайна и эксплуатации. Команда Тана настойчиво контролировала функции продукта, включая внешний вид устройств и их проектирование.