Получить пароль от сети Wi-Fi можно в панели быстрых настроек

Очередная бета-версия операционной системы Android 14 под номером QPR2 внесла изменения в процесс передачи пароля от сети Wi-Fi при помощи QR-кода. На протяжении нескольких последних версий Android давала возможность делиться паролем при помощи сканирования QR-кода.





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Также можно было увидеть пароль в виде простого текста, введя пин-код или биометрически войдя в систему. Поделиться паролем можно в системных настройках в разделе Сеть и Интернет > Интернет. Здесь нужно выбрать конкретную сеть Wi-Fi и нажать на кнопку «Поделиться».

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Очередное обновление делает такую возможность доступной в быстрых настройках, где появилась кнопка «Поделиться Wi-Fi». Она будет видна, если нажать на плитку «Интернет». Потребуется ввод пин-кода или биометрического подтверждения, после чего вы попадёте на QR-код и текстовый пароль. Таким образом, это избавляет от необходимости углубляться в приложение Настройки».