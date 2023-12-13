Android будет сканировать приложения на предмет сомнительной активности

Угроз в интернете становится всё больше и они всё более изощрённые. В частности, фишинговые атаки способны обмануть даже технологически продвинутых пользователей и заставить выдать свою персональную информацию.

Чтобы этого не произошло, производители программного обеспечения стараются обеспечить защиту. Например, Google в системе Android 14 QPR2 Beta 2 предлагает встроенный механизм защиты от фишинга.

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Этот механизм предназначен для сканирования приложений и располагается в системных настройках в разделе Безопасность и конфиденциальность > Дополнительно. После активации выполняется проверка установленных приложений на предмет фишинговой активности или других видов вредоносного поведения.

В Google обещают, что сканирование происходит локально на устройстве. Только если подозрительная активность будет обнаружена, информация о приложении будет отправлена в Google Play Protect для окончательной проверки и предупреждения пользователя.

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Пока неизвестно, как именно работает эта защита. Судя по коду, участие принимает системная служба «ContentProtection». Она должна обнаруживать приложения, показывающие поля для ввода паролей и запрашивающие сведения вроде имён пользователей, адресов электронной почты, номера телефонов и т.д. Некоторые приложения из этой проверки исключаются. Принимается во внимание, является ли приложение системным и требует ли разрешений на работу в интернете.