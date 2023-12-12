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devchidable
Google добавила опцию, которая по умолчанию будет включена на большинстве больших планшетов Android
Браузер для Android-планшетов научили сразу открывать полные сайты вместо мобильных, сайты будут считать такие планшеты компьютерами на Linux.

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Компания Google постоянно обновляет свои приложения и сервисы, оптимизируя их для устройств с большим экраном, таких как раскладушки и планшеты. И браузер Google Chrome стал последним, кто получил от разработчиков такую оптимизацию.

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Ресурс 9to5Google сообщил, что Google обновила свой браузер, который с середины декабря 2023 года по умолчанию переходит в режим рабочего стола на планшетах и раскладушках. В сообщении говорится, что компания заменила мобильный User-Agent в Chrome, который по умолчанию открывает сайты в мобильной версии.

По словам разработчиков, мобильные сайты обычно не используют все преимущества большего экрана, а также возможности устройства. Доступ к веб-страницам в режиме настольного компьютера может быть более удобным по сравнению с мобильными сайтами на планшетах и других устройствах с большим экраном.

Согласно сообщению, изменения предназначены для планшетов Android премиум-класса. Google относит к премиум-классу планшеты на Android с 8 Гб оперативной памяти и 10″ или более крупным дисплеем. При этом на таких устройствах браузер Google Chrome будет по умолчанию переходить в режим рабочего стола. Если устройство пользователя не соответствует этим требованиям, есть способ включить режим рабочего стола вручную.

  • Нажмите на меню переполнения;
  • Перейдите к разделу «Настройки»;
  • Затем нажмите на «Настройки сайта»;
  • Выберите опцию «Настольный сайт»;
  • Затем добавьте сайт-исключение.

 

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Тем временем компания Google недавно выпустила бета-версию Chrome 121, в которой появились недавно анонсированные функции на основе искусственного интеллекта, включая автоматическое расположение вкладок, новый инструмент и многое другое. Кроме того, в обновлении улучшено управление памятью и появились переключатели Material You 3.

#android #google #linux #планшеты #google chrome #браузер #devchidable #информационные технологии
Источник: 9to5google.com
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