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Интернет-cтандарт L4S сокращает задержки при передаче данных до миллисекунд
L4S приносит уменьшенные потери и масштабируемую пропускную способность

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В интернете скоро начнёт распространяться новый стандарт, призванный уменьшить задержки, повышая качество доступа в игры и приложения потоковой трансляции видео. При этом большинство пользователей даже не заметит его существования.

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Для среднестатистического пользователя интернета задержки не являются значительной проблемой, если они ниже определённого уровня. Если же они поднимаются выше допустимого предела, попытки посмотреть видео или поиграть в игры вроде Fortnite могут оказаться крайне болезненными. Сетевой стандарт Low Latency, Low Loss, Scalable Throughput (L4S) должен решить эти проблемы.

L4S старается уменьшать количество стоящих в очереди перегруженных сетевых пакетов. Задержки бывают по разным причинам, в том числе это разные настройки качества обслуживания (QoS) у разных провайдеров, реальная скорость серверов, к которым происходит подключение, соединения между маршрутизаторами и переключателями.

Большинство подключений с применением протокола управления передачей (TCP) автоматически регулируют количество отправляемого трафика, если входящий поток забит. Вот только на обнаружение узкого места и исправление ситуации могут уйти лишние миллисекунды, или даже секунды.

В стандарте L4S специальная настройка внедряется в сам пакет для определения того, попал ли он в затор. В результате следующее сетевое устройство с поддержкой L4S сможет внести корректировки в трафик вместо ожидания. Обычно существует буфер для хранения ожидающих отправки при перегрузке пакетов. Если пакет с настройкой L4S попадает в этот буфер, он помечает себя как перегруженный.

По словам одного из разработчиков стандарта, задержка буферизации обычно исчисляется сотнями или тысячами миллисекунд. Прежние методы сокращали эти значения до десятков миллисекунд, но L4S способен уменьшить их всего до нескольких миллисекунд. В результате качество сетевых игр и трансляций видео увеличивается. Естественно, полностью задержки не исчезнут из-за расстояния до серверов и маршрутизации сигналов через сотни устройств.

В разработку L4S были вовлечены такие известные компании, как Comcast, Nokia, Vodafone. Comcast проводила испытания совместно с Apple, Nvidia и Valve. Это означает, что подписчики сервиса GeForce Now получат уменьшенные задержки.

Apple ещё в системах iOS 16 и macOS Sonoma добавила поддержку L4S. Стандарт можно использовать без необходимости менять уже имеющийся программный код. Самим пользователям ничего делать не придётся, но распространение L4S в домашнем и коммерческом сетевом оборудовании займёт некоторое время.

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#интернет
Источник: techspot.com
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