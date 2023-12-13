Но увеличилось и число различного рода сбоев

Компания Cloudflare сообщила, что объем мирового интернет-трафика в 2023 году вырос примерно на 25%, при этом благодаря спутниковой сети SpaceX Starlink быстрый доступ к интернету появился в регионах, ранее не обслуживавшихся или почти не обслуживавшихся. Выросло и число глобальных сбоев, причем многие из них были инициированы властями тех или иных государств, например, Мавритании и Габона. Особо «отличились» власти Ирака – в стране на несколько часов практически полностью отключили интернет, чтобы предотвратить списывания на экзаменах.

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Проанализировали в Cloudflare и активность вредоносных ботов – как выяснилось, 20% из них используют онлайн-инфраструктуру Amazon или Google. Почти треть подобного трафика приходится на США. Большинство специалистов по информационной безопасности полагают, что с развитием систем искусственного интеллекта и нейросетей количество вредоносного трафика будет расти, а методы его маскировки будут становиться все более изощренными. Что же касается перспектив для роста мирового интернет-трафика в целом – их во многом связывают с развитием сетей связи 5G и увеличением доступности потокового видео с высоким битрейтом.