Новый Hyundai Kona Electric будет стоить от $32675

Выходящий в следующем году электромобиль Hyundai Kona будет одним из наиболее бюджетных, по крайней мере в США. Его стартовая цена окажется ниже $33000. Поскольку недорогих электромобилей пока мало, у этой модели есть все шансы стать хитом продаж.

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Недавно был анонсирован Fiat 500e даже по более низкой цене. К сожалению, у него меньше размер, менее мощный двигатель и запас хода лишь 240 км. Также более дешёвым является Chevrolet Bolt EV, но нынешний год станет последним в его жизни.

В базовой комплектации SE автомобиль Hyundai получит батарею 48,6 кВт*ч и запас хода 317 км. Электродвигатель на передней оси имеет мощность 133 л.с. и крутящий момент 188 Нм. Встроенное зарядное устройство имеет мощность 11 кВт и заряжает базовую версию автомобиля с 10% до 100% за 5 часов. Максимальная мощность зарядки достигает 85 кВт, благодаря чему с 10% до 80% аккумулятор заряжается примерно за 43 минуты.

Более продвинутая комплектация SEL содержит аккумулятор ёмкостью 64,8 кВт*ч и предлагает запас хода 420 км. Мощность двигателя составляет 201 л.с., крутящий момент остался прежним. На зарядку уходит примерно 6 часов 14 минут, продолжительность быстрой зарядки постоянным током не изменилась. Эта комплектация стоит от $36675. Комплектация Limited имеет минимальную стоимость в $41045.

Как и остальные автомобили серии Kona 2024, электрические версии для США выросли на 15 см. В стандартной комплектации есть двойной экран размером 12,3 дюйма. Впервые у Hyundai предлагаются системы Android Auto и Apple CarPlay, а ещё можно управлять автомобилем всего одной педалью.

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На выбор доступны 10 цветовых вариантов. В стандартной комплектации есть легкосплавные диски размером 17 дюймов для увеличения запаса хода.