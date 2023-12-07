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Hyundai Sonata 2024 года предложит привод AWD за $29000
Новый Hyundai Sonata в комплектации SEL будет стоить $27500

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Автопроизводитель Hyundai назвал стоимость автомобилей недавно обновлённой линейки Hyundai Sonata 2024 года. Здесь есть изменения во внешнем виде, обновлённый внутренний интерьер и некоторые новые технологии. Неудивительно, что изменились и цены, причём комплектация SEL подешевела.

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Причина этого в том, что отсутствует комплектация SE. Модельный ряд стартует с версии SEL по цене $27500. Отдав эту сумму, автовладелец получит 2,5-литровый четырёхцилиндровый двигателем GDI на 191 л.с. и восьмиступенчатую автоматическую коробку передач. Если сравнивать с Hyundai Sonata SEL 2023 года, новая модель стала дешевле на $475.

Ещё здесь есть двойные светодиодные прожекторные фары и светодиодные задние фонари, колёса размером 17 дюймов, двухзонный климат-контроль. Предлагается подогрев передних сидений, дисплей с диагональю 12,3 дюйма с поддержкой систем Apple CarPlay и Android Auto, девять подушек безопасности и многочисленные системы помощи водителю во время движения.

Полноприводная комплектация SEL стоит не намного дороже, а именно $29000. SEL Convenience в середине модельного ряда получил такой же 2,5-литровый двигатель, как обычный SEL, но расширена функциональность. Этот автомобиль мог быть разработан на смену SEL Plus. Цена на него составляет $30550, в том числе за панорамный люк на крыше, колёса 18 дюймов, возможность беспроводной зарядки мобильных устройств, навигационный экран с диагональю 12,3 дюймов на платформе Hyundai Connected Car Navigation Cockpit (ccNC) и впрочем бонусами.

Любители более спортивных автомобилей могут отдать предпочтение комплектации N Line. Здесь предлагаются 2,5-литровый четырёхцилиндровый двигатель с турбонаддувом мощностью 290 л.с. и с крутящим моментом 311 Нм. Используется восьмиступенчатая коробка передач с двойным сцеплением. Эти автомобили имеют более резкий стиль, их выхлопная система получила четыре патрубка. Размер колёс составляет 19 дюймов, внутри находятся спортивные передние сиденья N со вставками из микрофибры. Есть внутреннее освещение, аудиосистема Bose с 12 динамиками и педали из алюминия.

Наиболее спортивная версия Hyundai Sonata обойдётся покупателям в $34950, подорожав на $125.

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Любители эффективных автомобилей могут отдать предпочтение Sonata Hybrid. Она доступна в двух комплектациях, SEL и Limited. В обоих применяется 2,0-литровый двигатель 192 л.с. и шестиступенчатая автоматическая коробка передач. SEL стоит $30800 долларов, а Limited $37200. Последние могут предложить передние сиденья с вентиляцией, подогрев рулевого колеса, приборную панель с кожзаменителем, багажник с электроприводом и многое другое. Данная модель подорожала на $1200.

#автомобили #hyundai
Источник: carbuzz.com
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