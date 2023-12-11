Запатентованные шины Hyundai пригодятся во время зимней езды

Автопроизводители Hyundai и KIA совместными усилиями разработали шины для безопасного вождения зимой. Достигается эта безопасность за счёт встроенных цепей внутри резины.

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В покрышке и колесе применяется сплав с запоминанием формы. При получении электрического сигнала модули на основе этого сплава выдвигаются и работают как цепь для обеспечения улучшенного сцепления с дорогой.

Используется специальная сборка колеса и шины, у которой есть радиальные канавки с определёнными интервалами. Внутри этих канавок и находятся модули из сплава. Сейчас рассматривается патентная заявка на эту технологию, поэтому появления подобных колёсных дорогах предстоит подождать.

В обычных условиях модули находятся внутри покрышки в форме L и не вступают в контакт с дорогой. Нажатие кнопки или какой-либо другой способ подают на него электрический сигнал и форма меняется на J-образную. Модуль выступает наружу и соприкасается с поверхностью дороги. Когда модуль изнашивается до определенного уровня, колёса можно поменять.





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Производитель собирается провести масштабные испытания подобных шин на долговечность и производительность. Всё ближе к воплощению в реальности становятся безвоздушные шины. Подобные шины Altis от Michelin в этом году прошли ряд испытаний и способны выдерживать скорость до 210 км/ч.