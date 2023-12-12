Устройства с поддержкой стандарта Wi-Fi 7 уже доступны для покупки

Производители оборудования какое-то время уже предлагают устройства с поддержкой стандарта связи Wi-Fi 7 на основе черновой спецификации. Финальный вариант этого стандарта появится в 2024 году, позволяя производителям предложить ещё больше устройств с более высокой скоростью доступа в сеть.

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Организация Wi-Fi Alliance пообещала представить финальный вариант стандарта Wi-Fi 7 в первом квартале следующего года. Это означает появление мультигигабидных скоростей и прочих усовершенствований по сравнению с Wi-Fi 6.

Intel и Broadcom ещё в прошлом году продемонстрировали скорости Wi-Fi 7 (802.11be) до 5 Гбит/с. Максимум для Wi-Fi 6 равен примерно 1,7 Гбит/с. Достигается такой прирост незаметным переключением между полосами частот 2,4 ГГц, 5 ГГц и 6 ГГц, на которых устройства могут работать одновременно.

Полоса частот 6 ГГц даёт доступ к сверхшироким каналам 320 МГц, удваивая пропускную способность. Скорость передачи данных выросла на 20% благодаря переходу с 1024 QAM на 4K QAM.

Подключения на новом стандарте должны стать более стабильными. Умная балансировка трафика в рамках многоканальной работы позволит одновременно обслуживать больше устройств. Это будет кстати для приложений виртуальной и дополненной реальности.

Intel собирается начать предлагать компьютеры с поддержкой Wi-Fi 7 со следующего года, а более широкое распространение начнётся в 2025 году. Qualcomm включила стандарт в программу FastConnect вместе с 5G.

В сентябре компания Amazon представила маршрутизатор Eero Max 7 по цене $600, который предлагает беспроводную связь на скорости до 4,3 Гбит/с. Трёхкомпонентная система по цене $1700 способна обеспечить связь на площади до 700 квадратных метров.

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Желающие получить Wi-Fi 7 на имеющихся компьютерах могут приобрести адаптер Gigabyte, хотя цена пока не была названа. Однослотовая карта обеспечит скорость до 5,8 Гбит/с. Собирающие новые компьютеры уже могут выбрать материнские платы с поддержкой Wi-Fi 7.