Одна только модель Porsche 918 Spyder обошлась покупателю в $3937500

Роскошная коллекция классических и редких спортивных автомобилей Porsche под названием Pinnacle Porsche Collection недавно была распродана по частям на аукционе Sotheby's. Собрание исключительно белых автомобилей продали за $28,9 млн.

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Одним из автомобилей в коллекции была модель 918 Spyder 2015 года с пробегом около 20 км. Характеристики у неё оказались настолько эксклюзивными, что в Porsche Exclusive Manufaktur просили не раскрывать их, поскольку не смогут выполнить такую работу во второй раз.

Этот эксклюзивный автомобиль по начальной цене между $2,5 млн и $3 млн в итоге был продан за сумму в $3937500. Это сделала данную модель самой дорогой в коллекции, но не только она стоит более миллиона. 911 GT2 RS «Weissach» 2019 года обошёлся покупателю в $1,006 млн, а 911 R 2016 года в $1,105. Редкий экземпляр 911 Turbo S X85 «Flat Nose» 94-го года был приобретён за $1462500.

Ещё можно выделить 911 Carrera RS 2.7 Lightweight 1973 года за $1875000. Этот автомобиль справил своё 50-летие и остаётся одним из наиболее желанных в линейке Porsche. $2397500 отдали за 911 (993) GT2 с японской спецификацией, которых было выпущено всего 194. Porsche 911 Carrera RS 3.0 1974 года не нашёл покупателя.

Porsche 911 Carrera RSR 3.8 1993 года продали за $2,073 млн, что можно считать скромной ценой. Это одна из двух произведённых моделей Strassenversion с разрешением ездить по дорогам, и её оценивали в $2,5 млн.

Были и более приземлённые цены. Porsche 924 «Martini Championship Edition» 1977 года, известный как Porsche для бедных, продали за $29120 с пробегом без малого 40000 км. Это один из трёх тысяч созданных экземпляров Martini Championship Edition.

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Также можно назвать Porsche 944 S2 Cabriolet 1990 года за $39200 и 914/6 1970 года за $89600.