Созданный на основе двигателя гоночного автомобиля V4 может применяться в обычных моделях

Автопроизводитель Porsche в настоящее время занят тестированием гибридного двигателя V4 на Porsche 911. Этот двигатель основан на том, который применялся на гоночном Porsche 919 Hybrid и позволил установить рекорд круга на трассе в Нюрбургринге.

реклама

V4 в 919 Hybrid был 2-литровым четырёхцилиндровым двигатель с одним турбонаддувом, выдававшим примерно 500 л.с. в стандартной комплектации и 720 л.с. в максимальной. Гибридная система 919 Hybrid обеспечивала дополнительные 402 л.с. (434 л.с. в комплектации 919 Evo). Это не означает, что будет представлен четырехцилиндровый Porsche 911 мощностью до 900 л.с.

Porsche 911 всегда работали не исключительно на оппозитных шестицилиндровых двигателях. С 1965 по 1969 год существовал четырёхцилиндровый аналог 911, на автомобиль назывался Porsche 912.

В данном случае Porsche 911 используют лишь для тестирования возможностей нового двигателя за счёт его универсальности. Компания собирается к 2030 году выпускать преимущественно электромобили, модель 911 останется единственной с двигателем внутреннего сгорания. Уже проводились испытания гибридного 911. Новый двигатель V4 может войти в состав гоночных автомобилей или в малосерийную дорожную модель.

рекомендации Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Недавно Porsche получила патент на технологию пневматической клапанной пружины. Она способна увеличить число оборотов V4 выше нынешнего значения в 9000 об/мин.